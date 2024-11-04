設備廠牧德科技10月營收倍數增長到1.84億元 Q4不看淡
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 16:27
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (4) 日公布營收最新資訊，2024 年 10 月爲 1.84 億元，改寫 16 個月來新高，月增 42.55%，年增 1.01 倍，2024 年 1-10 月營收爲 11.1 億元，年減 31.33%。
牧德對業績成長保持謹慎樂觀的看法，展望第四季營收動能逐月升温，產品組合毛利較佳，半導體設備出貨比例也增長。
牧德科技 2024 年第三季營收 3.47 億元，毛利率爲 50.16%，季減 5.06 個百分點，年減 2.83 個百分點，2024 年第三季稅後純益 3455 萬元，季減 60.8%，年減 72.28%，單季每股純益 0.59 元。
牧德科技 2024 年前三季營收 9.26 億元，毛利率 52.99%，年減 8.09 個百分點，稅後純益爲 1.52 億元，年減 66.19%，每股純益爲 2.61 元。
牧德指出，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 板廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度符合預期，預計今年下半年到明年穩定發酵的看法不變。
牧德在半導體、封測領域檢測設備的部分，公司持續投入研發多款高性價比整體檢測解決方案，並積極推進與客戶合作的封裝設備開發項目。
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