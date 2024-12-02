AOI設備廠牧德11月營收突破2億元改寫36個月新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-02 15:08
牧德科技 (3563-TW) 今 (2) 日公布 2024 年 11 月營收 2.09 億元，月增 3.84%，年增 1.83 倍，2024 年前 11 月營收 13.19 億元，年減 21.94%，牧德指出，展望第四季與 2025 第㇐季，訂單能見度較為明朗，產品組合毛利較佳，半導體設備出貨比例也同時增長。
牧德指出，應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀檢查機已陸續出貨，除現有的設備，CoWoS 及 PLP 外觀檢查機將於明年第 1 季開始認證，希望能於明年第 3 季開始出貨。 預估，第四季半導體設備營收佔比可望達 10% 以上，第四季營收可望較第 3 季成，為今年單季新高，明年第一季也可望維持今年第 四季水準。預估 2025 年營收及獲利將較今年明顯成⾧、半導體相關設備營收佔公司營收比重達 15% 到 20%。
牧德科技 2024 年第三季營收 3.47 億元，毛利率爲 50.16%，季減 5.06 個百分點，年減 2.83 個百分點，2024 年第三季稅後純益 3455 萬元，季減 60.8%，年減 72.28%，單季每股純益 0.59 元。
牧德科技 2024 年前三季營收 9.26 億元，毛利率 52.99%，年減 8.09 個百分點，稅後純益爲 1.52 億元，年減 66.19%，每股純益爲 2.61 元。
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