AOI設備廠牧德11月營收突破2億元改寫36個月新高

牧德指出，應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀檢查機已陸續出貨，除現有的設備，CoWoS 及 PLP 外觀檢查機將於明年第 1 季開始認證，希望能於明年第 3 季開始出貨。 預估，第四季半導體設備營收佔比可望達 10% 以上，第四季營收可望較第 3 季成，為今年單季新高，明年第一季也可望維持今年第 四季水準。預估 2025 年營收及獲利將較今年明顯成⾧、半導體相關設備營收佔公司營收比重達 15% 到 20%。