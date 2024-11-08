牧德認購AOI同業鏵友益私募股2.74億元 將持有11.5%股權

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 15:16

‌



AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (8) 日董事會通過以策略性投資，參與 AOI 同業鏵友益 (6877-TW) 私募增資案，參與認購私募股金額爲 2.74 億元，占私募完成後鏵友益全部已發行股份總數的 11.5%。 牧德科技未來預計取得鏵友益兩席董事。

牧德科技與鏵友益科技均屬自動光學檢測 (AOI) 的知名公司，牧德科技近五年來從 PCB 光學 AOI 設備開發，逐步布局半導體的 AOI 設備開發。去年 6 月與世界封裝龍頭日月光 (3711-TW) 半導體達成策略投資的協定後，更加速在半導體封裝及先進封裝 AOI 設備的開發。

‌



而設備廠鏵友益科技位於高雄路竹科學園區，過去㇐直專注在半導體 Wafer AOI 的檢測設備及封裝自動化設備的開發，具有高度研發底蘊的優良企業。 牧德科技與鏵友益科技共同表示，半導體世界主流設備公司的規模都遠大於台灣的公司，要想成為與國際化公司與世界級大廠進行競逐，必須透過策略性投資共同填補能量，才有機會在這高科技舞台上發揮所⾧。

由於先進封裝的興起，在日月光集團引領下，讓牧德有機會進入先進封裝領域，並透過此次與鏵友益策略性投資結盟，擴大光學與 AI 研發能量、整合產品及生產分享市場行銷資源，才是促成與鏵友益垂直水平整合策略合作的主因。未來仍不排除擴大投資標的範圍，㇐起打造光學產業國家隊。

本次策略性合作，牧德科技未來預計取得鏵友益兩席董事，同步強化雙方經營策略發展及產品分工。

牧德科技 2024 年前三季營收 9.26 億元，毛利率 52.99%，年減 8.09 個百分點，稅後純益爲 1.52 億元，年減 66.19%，每股純益爲 2.61 元。