設備廠牧德廠轉型成效顯 去年Q4營收6.07億元創11季新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 16:43

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牧德科技 (3563-TW) 轉型成效逐現，公司今 (2) 日公布 2024 年 12 月營收以 2.14 億元創 38 個月來單月新高，月增 2.12%，年增 2 倍，也使牧德科技第四季營收重返 6 億元大關，達 6.07 億元，創 11 季來新高，季增 75.1%，年增 1.57 倍。

牧德科技 2024 年全年營收 15.32 億元，年減 12.96%。牧德預估 2025 年營收及獲利將明顯成⾧、半導體 相關設備營收占公司營收比重可達 15-20%

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牧德轉型成效已開始顯現，公司指出，牧德 2024 年 11 月單月營收突破 2 億 元，並在 12 月持續走高高。 在季營收方面，牧德科技的 2024 年第四季營收在經過 10 季的低迷後，再次突破 6 億元，較第三季成⾧了 75.1%。

牧德指出，回顧 2024 全年，公司進行全方位轉型期，在營運策略構面: 引進日月光集團 (3711-TW) 布局先進封裝產品發展，同步投資鏵友益科技 (6877-TW) 強化研發、製造，供應鏈及 業務能量。展望 2025 年起，半導體出貨比例將增⾧，應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀 檢查機已陸續正式出貨。除現有的設備，CoWoS 及 PLP 外觀檢查機將於第一季開始認證，希望能於第三季開始出貨，其相關產品組合發展，將有助提升整體獲利能力。

牧德科技 2024 年第三季營收 3.47 億元，毛利率爲 50.16%，季減 5.06 個百分點，年減 2.83 個百分點，2024 年第三季稅後純益 3455 萬元，季減 60.8%，年減 72.28%，單季每股純益 0.59 元。