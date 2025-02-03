立凱-KY擴大全球市場布局 部分客戶量產規模增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-03 17:28

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鋰智財供應商立凱 - KY(5227-TW) 今 (3) 日更新最新客戶認證進度，公司表示，公司擁有 92 家有效客戶，其中 48 家為主要客戶，積極拓展印度市場，並見證歐洲市場的大者恆大效應，部分客戶的量產規模開始擴增。

立凱 - KY 指出，隨著歐美政府推動去中化及在地化生產政策，去年下半年新增 5 家客戶，包括來自日本的知名車廠、歐洲的 4 家動力電池廠商及新創、儲能顧問公司。

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立凱 - KY 看好，公司藉由日本車廠跨足 LFP 電池的開發，將展現出更強的市場競爭力，更使得 LFP 在中低端電動車市場中占據更大的市占率；而歐洲新增客戶應用涵蓋電動車、電動公眾運輸工具及儲能等領域，且客戶多數為國際知名公司，終端客戶與銷售市場更遍及全球。

立凱 - KY 強調，儲能與電動車 (EV) 客戶的產品開發需長達 3 至 5 年，因此公司將定期於每年 1 月和 7 月發布客戶產品開發進度，並在符合保密協議的情況下，向股東提供透明更新。

目前，立凱 - KY 已有 9 家主要客戶進入第 3 及第 4 階段的認證過程，涵蓋歐洲、美國、日本、韓國及亞洲市場，未來出貨範圍將不僅限於儲能領域，也將涵蓋電動車及電動貨卡。