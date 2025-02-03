罕見認同Fed！美總統川普：上周維持利率不變的決定是正確的

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-03 10:07

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美國總統川普最新表示，聯準會 (Fed) 上周維持利率不變的決定「在目前情況下是正確的」，並稱自己對 Fed 決定並不感到意外。川普此言跟他過去不斷呼籲 Fed 降息傾向有著明顯不同。

川普週日 (2 日) 晚上告訴記者：「我並不感到意外。目前維持利率不變是個正確做法。」

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川普經常呼籲 Fed 降息，最近一次是在上周六 (1 日) 稱 Fed「犯下很多錯誤」，並再次提到美國總統對 Fed 行為應該有「發言權」。

川普在記者會上說：「我的直覺比 Fed 或主席在很多情況下的直覺更好。」

此外，在 Fed 做出決定前一周，川普也在達沃斯世界經濟論壇上發表演說。川普在去年競選期間曾稱考慮對 Fed 進行改革，包括美國總統是否應對 Fed 利率決策擁有發言權。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上周三 (1 月 29 日) 宣布，將聯邦基金利率維持在 4.25% 至 4.5% 區間，主要因為通膨擔憂加劇，且川普採取一系列新關稅和驅逐非法移民舉措恐重新引發通膨。

Fed 主席鮑爾上周三表示，沒有理由急於採取下一步的行動。他在宣布決定維持利率不變告訴記者：「我們認為目前的政策和經濟形勢非常好，因此我們覺得不需要急於做出任何調整。」