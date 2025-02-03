東陽新春團拜 總裁吳永祥「變髮」拚今年紫氣沖天
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-03 12:47
汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 去年獲利創高，今 (3) 日舉行新春團拜時，集團總裁吳永祥表示，目標今年要「紫氣沖天」，期許 AM 和 OEM 二大事業群永續經營，共創未來。
吳永祥去年帶領東陽業績創新高，寫下史上最賺紀錄，全年合併營收 255.96 億元，稅前盈餘 55.3 億元，每股盈餘 (EPS)9.16 元，因此，吳永祥今日以紅頭髮驚喜亮相，兌現達標承諾。
吳永祥在 2012 年上任總裁時，對所有客戶和員工宣布，「東陽 EPS 6 元染紅，幹部接力在 EPS 9 元染紫，目標紅到發紫，經營更上層樓」，為時時勉勵目標必達，戴紅色眼鏡、使用紅色手錶和紅色手機，連辦公室都充滿紅色用品，提醒自己要更拚。
吳永祥最重視「巡廠」，每日幾乎是家裡、工廠兩點一線，帶領幹部和員工不斷整理整頓，是無止境的使命，力拚打造出全球最先進的自動化生產線，如此，良率和利潤才能顯現。
過去 12 來，東陽獲利成長近 6 倍，負債比大幅降低，具有充裕穩定的現金流，支應購地擴廠。
因應目前 AM 市場需求熱絡，以及未來 3-5 年成長需求，吳永祥目標，AM 團隊持續拉大與競爭者的距離，從訂單、生產到出貨都要順暢，同時 OEM 深耕研發創新，積極業務合作。
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