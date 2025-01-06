晶技2024年營收年增16% 車用元件專廠進入量產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 16:14

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頻率元件廠晶技 (3042-TW) 去年第四季進入需求淡季，單月營收連續三個呈現月下滑走勢，晶技 (6) 日公布 2024 年 12 月營收 10.37 億元，月減 7.87%，年增 13.98%，2024 全年營收達 126.72 億元，年增 16.79%。新設寧波車用元件專廠並已投產。

晶技 2024 年第四季營收爲 33.28 億元，季減 9.28%，年增 9.45%。

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晶技現階段的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子的三大主軸，晶技在海外的新增生產基地也將在第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼的新設置生產基地，則預計將在 2025 年首季投產。

晶技 2024 年全年營收達雙位數成長目標，同時，對於晶技對車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重；晶技並以車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標。

以晶技車用電子元件屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。