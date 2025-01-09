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保瑞生技與新加坡公司策略合作 共同推進癌症標的藥物開發及製造

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-09 10:24

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保瑞董事長盛保熙。(鉅亨網資料照)

保瑞 (6472-TW) 今 (9) 日宣布，旗下生物製劑事業體保瑞生技將與新加坡生技公司 DotBio 策略合作，加速三特異性抗體用於癌症治療的 CMC 製程開發，共同推進 DotBio 針對未公開癌症標的的潛力藥物 DB007 的開發與製造。 

保瑞生技位於新竹竹北市的卓越研發製造中心，占地 4500 平方公尺，保瑞生技將以此中心支持 DotBio 核心產品中的化學、製造與品質管制 (CMC) 策略，協助 DotBio 順利推進至臨床開發階段。 


保瑞生技指出，竹北廠提供早期藥物研發支援、候選分子篩選、體外試驗、生化與物理分析，以及各種複雜蛋白質的製備與純化，如單株抗體、雙特異性及多特異性抗體，以及其他重組蛋白等研究使用。 

保瑞董事長盛保熙表示，竹北大分子廠區已全面投入運作，協助客戶開發各類高挑戰性的分子，提供客戶量身打造的開發與製造方案。 

DotBio 執行長 Ignacio Asial 則表示，保瑞生技位於台灣的早期臨床製造中心與 DotBio 的 IND 階段十分契合，且位於美國的商業量產製造廠區與充填廠則能支持 DotBio 實現為全球患者提供治療的目標。 

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