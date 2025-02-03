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〈台幣〉股匯大逃殺 狂貶近4角 貶破33元大關

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-03 10:17

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新台幣開盤不到一個小時重挫3.88角。(鉅亨網資料照)

台北股匯市今 (3) 日迎來蛇年開紅盤日，但遭受國際利空襲擊，台股一度重挫 1000 點，新台幣開盤不到一個小時更重挫 3.88 角，最低來到 33.07 元，顯示外資正在大逃殺，先回流美元避風港。

新台幣今日以 32.79 元、貶值 1.08 角開出，隨即快速挫低，直接摜破 33 元心理大關，開盤一小時最低來到 33.07 元，創 1 月中旬來低。


觀察主要亞幣，新台幣重挫逾 1.1%，泰銖韓元貶 1%，星元貶逾 0.7%，日元貶近 0.4%。

中央銀行總裁楊金龍一向主張，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素，如短期資金大量進出，導致匯率過度波動或失序變動，而不利於經濟金融穩定時，央行本於職責，會維持外匯市場秩序。

市場都在觀望，33 元大關是否將是接下來匯市的「楊金龍防線」。

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