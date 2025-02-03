外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.53%，報0.9155元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:00
截至台北時間03日08:00，美元/瑞郎上漲0.0048點漲幅達0.53%，暫報0.9155點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.16%
- 近 1 週：+0.55%
- 近 3 月：+4.69%
- 近 6 月：+6.20%
- 今年以來：+0.40%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.74%
- 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日上漲1.26%
- 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日上漲0.49%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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