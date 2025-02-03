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鉅亨速報

外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大跌1.22%，報1.2249元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 12:00


截至台北時間03日11:44，近月英鎊下跌0.0151點跌幅達1.22%，暫報1.2249點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.86%
  • 近 1 週：+0.34%
  • 近 3 月：-3.74%
  • 近 6 月：-2.59%
  • 今年以來：-0.93%

近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.26，本日下跌1.56%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.26，本日下跌0.49%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.25，本日下跌2.86%

近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.38，本日下跌0.94%
  • 歐元/英鎊相關性-0.36，本日下跌0.34%
  • 澳元/日元相關性-0.30，本日下跌1.56%

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人民幣/美元0.137893-0.07%
馬來西亞令吉/美元0.22272-0.67%
歐元/美元1.0219-1.38%
英鎊/美元1.2291-0.80%
澳元/美元0.6138-1.18%
日元/美元0.00642800000000000060.00%

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