外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大跌1.22%，報1.2249元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 12:00
截至台北時間03日11:44，近月英鎊下跌0.0151點跌幅達1.22%，暫報1.2249點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.86%
- 近 1 週：+0.34%
- 近 3 月：-3.74%
- 近 6 月：-2.59%
- 今年以來：-0.93%
近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.26，本日下跌1.56%
- 美元/離岸人民幣相關性0.26，本日下跌0.49%
- 美元/墨西哥披索相關性0.25，本日下跌2.86%
近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對
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