外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌1.14%，報1.0244元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:00
截至台北時間03日08:00，歐元/美元下跌0.0118點跌幅達1.14%，暫報1.0244點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.94%
- 近 1 週：-1.25%
- 近 3 月：-4.36%
- 近 6 月：-5.01%
- 今年以來：+0.07%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.74%
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.53%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌1.25%
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