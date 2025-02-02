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鉅亨速報

盤中速報 - IO.NET大跌26.78%，報1.77美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-02 16:05


IO.NET(IO)在過去 24 小時內跌幅超過26.78%，最新價格1.77美元，總成交量達0.73億美元，總市值2.22億美元，目前市值排名第 107 名。

近 1 日最高價：2.49美元，近 1 日最低價：1.69美元，流通供給量：125,631,683。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-36.68%
  • 近 1 月：-46.35%
  • 近 3 月：+23.03%
  • 近 6 月：-5.42%
  • 今年以來：-37.12%

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