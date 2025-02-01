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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至6.5元，預估目標價為436.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 04:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.35元上修至6.5元，其中最高估值7.91元，最低估值4.9元，預估目標價為436.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.91(7.91)13.4820.5722.04
最低值4.9(4.9)8.7513.1816.77
平均值6.48(6.46)10.7115.0218.96
中位數6.5(6.35)10.2915.0218.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值375.75億421.84億492.11億549.85億
最低值355.59億386.68億410.10億441.30億
平均值366.73億399.53億438.32億474.22億
中位數366.32億400.84億435.97億470.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.33-10.06-1.615.58
營業收入330.06億296.54億332.39億349.35億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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