鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至6.5元，預估目標價為436.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.35元上修至6.5元，其中最高估值7.91元，最低估值4.9元，預估目標價為436.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.91(7.91)
|13.48
|20.57
|22.04
|最低值
|4.9(4.9)
|8.75
|13.18
|16.77
|平均值
|6.48(6.46)
|10.71
|15.02
|18.96
|中位數
|6.5(6.35)
|10.29
|15.02
|18.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|375.75億
|421.84億
|492.11億
|549.85億
|最低值
|355.59億
|386.68億
|410.10億
|441.30億
|平均值
|366.73億
|399.53億
|438.32億
|474.22億
|中位數
|366.32億
|400.84億
|435.97億
|470.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.33
|-10.06
|-1.61
|5.58
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
|349.35億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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