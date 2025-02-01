鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.LOGI-US的目標價調升至100元，幅度約3.25%
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)提出目標價估值：中位數由96.85元上修至100元，調升幅度3.25%。其中最高估值116.93元，最低估值78.8元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Logitech International S.A.評價：積極樂觀4位、保持中立13位、保守悲觀0位。
Logitech International S.A.今(1日)收盤價為100.17元。近5日股價上漲3.25%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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