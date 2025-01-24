search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.GEV-US的目標價調升至425.5元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 06:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)提出目標價估值：中位數由413元上修至425.5元，調升幅度3.03%。其中最高估值500元，最低估值245元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予GE Vernova Inc.評價：積極樂觀21位、保持中立5位、保守悲觀1位。

GE Vernova Inc.今(24日)收盤價為437.71元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲3.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GEV市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
GE Vernova Inc.437.712.48%

延伸閱讀


Empty