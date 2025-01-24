鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為425.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.85元下修至6.5元，其中最高估值8.75元，最低估值4.9元，預估目標價為425.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.75(8.75)
|13.83
|18.72
|22.04
|最低值
|4.9(4.9)
|8.75
|13.04
|16.75
|平均值
|6.64(6.68)
|10.86
|14.62
|18.76
|中位數
|6.5(6.85)
|10.61
|14.8
|18.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|376.77億
|421.84億
|492.11億
|549.85億
|最低值
|361.33億
|386.68億
|410.10億
|439.77億
|平均值
|367.90億
|400.11億
|436.67億
|474.30億
|中位數
|367.68億
|399.54億
|430.09億
|465.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.33
|-10.06
|-1.61
|5.58
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
|349.35億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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