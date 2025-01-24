search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至6.5元，預估目標價為425.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.85元下修至6.5元，其中最高估值8.75元，最低估值4.9元，預估目標價為425.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.75(8.75)13.8318.7222.04
最低值4.9(4.9)8.7513.0416.75
平均值6.64(6.68)10.8614.6218.76
中位數6.5(6.85)10.6114.818.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值376.77億421.84億492.11億549.85億
最低值361.33億386.68億410.10億439.77億
平均值367.90億400.11億436.67億474.30億
中位數367.68億399.54億430.09億465.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.33-10.06-1.615.58
營業收入330.06億296.54億332.39億349.35億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

相關行情

台股首頁我要存股
GE Vernova Inc.437.712.48%

延伸閱讀


Empty