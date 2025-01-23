鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至2.36元，預估目標價為394.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.26元上修至2.36元，其中最高估值3.75元，最低估值1.09元，預估目標價為394.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.75(3.75)
|8.75
|13.83
|19.01
|最低值
|1.09(1.09)
|5.29
|8.39
|12.7
|平均值
|2.59(2.51)
|6.87
|10.7
|14.71
|中位數
|2.36(2.26)
|6.88
|10.4
|14.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|357.79億
|376.77億
|421.84億
|492.11億
|最低值
|344.92億
|360.13億
|378.94億
|417.32億
|平均值
|350.28億
|368.00億
|400.10億
|437.76億
|中位數
|350.24億
|369.00億
|398.80億
|431.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.33
|-10.06
|-1.61
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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