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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至2.36元，預估目標價為394.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.26元上修至2.36元，其中最高估值3.75元，最低估值1.09元，預估目標價為394.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.75(3.75)8.7513.8319.01
最低值1.09(1.09)5.298.3912.7
平均值2.59(2.51)6.8710.714.71
中位數2.36(2.26)6.8810.414.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值357.79億376.77億421.84億492.11億
最低值344.92億360.13億378.94億417.32億
平均值350.28億368.00億400.10億437.76億
中位數350.24億369.00億398.80億431.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-2.33-10.06-1.61
營業收入330.06億296.54億332.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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