鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至2.41元，預估目標價為360.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.41元，其中最高估值4.11元，最低估值1.09元，預估目標價為360.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.11(4.11)
|11.15
|15.02
|19.01
|最低值
|1.09(1.09)
|5.03
|8.39
|11.71
|平均值
|2.64(2.62)
|7.05
|10.79
|14.29
|中位數
|2.41(2.34)
|6.9
|10.62
|14.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|355.08億
|397.06億
|437.56億
|492.11億
|最低值
|344.92億
|355.86億
|378.94億
|417.32億
|平均值
|350.43億
|373.02億
|404.94億
|444.37億
|中位數
|350.28億
|373.14億
|403.19億
|437.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.33
|-10.06
|-1.61
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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