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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估上修至2.41元，預估目標價為360.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.41元，其中最高估值4.11元，最低估值1.09元，預估目標價為360.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.11(4.11)11.1515.0219.01
最低值1.09(1.09)5.038.3911.71
平均值2.64(2.62)7.0510.7914.29
中位數2.41(2.34)6.910.6214.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值355.08億397.06億437.56億492.11億
最低值344.92億355.86億378.94億417.32億
平均值350.43億373.02億404.94億444.37億
中位數350.28億373.14億403.19億437.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-2.33-10.06-1.61
營業收入330.06億296.54億332.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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