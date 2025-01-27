包牌比買1張刮刮樂便宜？過年買大樂透CP值很高 內行人說要「這樣」買

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-27 13:15

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金蛇年除買張刮刮樂試手氣、圖個「蛇來運轉」，您知道今年的春節大樂透加碼獎金創新高嗎？自上周五 (1/24) 開跑直到元宵節，連續 20 天、天天開獎。今年大樂透新增更多獎項，除增加 800 組 10 萬元「小紅包」，百萬元大紅包更加碼到 480 組，總中獎機率更高。

台彩總經理謝志宏指點彩迷們，採「七連碰」與「八連碰」包牌下注，可以小搏大，提高中獎率，他強調「今年大樂透的 CP 值很高！」買一張可對 3 次獎，並分享過年時如何讓刮刮樂變成好玩的「轉轉樂」。

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謝志宏日前在 Podcast「白話財經」節目大力「促銷」，大樂透在今年春節加碼期間有 3 次對獎機會，包括保證億元頭獎、春節大紅包，以及春節小紅包，都可以對獎。他並笑說：今年買大樂透的 CP 值很高，為讓大家在過年期間心，台彩本次特別增加更多獎組及獎金，如大樂透即設計讓彩迷們買一次即能對三次獎。

謝志宏並且分享提高中獎率的買法，7 連碰、8 連碰的包牌方式，中獎率確實相對提高，7 連碰是 350 元，8 連碰要花 1400 元，他個人偏好買 8 連碰，因為曾經花 1400 元幸運對中 7200 元。

至於刮刮樂的玩法，謝志宏月初於記者會上分享，他每年習慣會買一整本的 2 千元刮刮樂，像今年一本從 18 張變成 19 張，成本即要 38000 元，但中獎率也相對提高，平均買一本刮刮樂的回本約 6 成，意即刮完一本，至少可拿回 22800 元，不致「全軍覆沒」。