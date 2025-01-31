〈觀察〉台灣案場開發遇阻 太陽能業者轉往海外發展

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-31 11:10

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台灣再生能源裝置容量近年新增速度減緩，尤其太陽光電因成為政治角力的目標，新增容量大幅減少，展望今年，業界認為，在整體政治情況未解下，加上地面型案場開發依舊受阻，對國內太陽光電市場看法仍偏保守，因此包括模組廠、系統商皆積極開發海外商機，分散單一地區集中風險。

根據經濟部能源署最新資料顯示，去年前 11 月合計新增的併網量僅 1.5GW，低於去年同期的 1.9GW 水準，累計全國併網量約 13.93GW，與原先目標相比明顯落後，也讓經濟部宣布，延後 20GW 的目標至 2026 年 11 月。

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