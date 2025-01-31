〈觀察〉台灣案場開發遇阻 太陽能業者轉往海外發展
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-31 11:10
台灣再生能源裝置容量近年新增速度減緩，尤其太陽光電因成為政治角力的目標，新增容量大幅減少，展望今年，業界認為，在整體政治情況未解下，加上地面型案場開發依舊受阻，對國內太陽光電市場看法仍偏保守，因此包括模組廠、系統商皆積極開發海外商機，分散單一地區集中風險。
根據經濟部能源署最新資料顯示，去年前 11 月合計新增的併網量僅 1.5GW，低於去年同期的 1.9GW 水準，累計全國併網量約 13.93GW，與原先目標相比明顯落後，也讓經濟部宣布，延後 20GW 的目標至 2026 年 11 月。
依據 2026 年達 20GW 的目標推算，等同要在今、明兩年各建置 3GW，不過由於現階段政治角力情況依舊，地方政府也擔憂放行後的責任歸屬，再加上台灣屋頂型市場已飽和、大型地面型案場開發受阻等因素，皆讓業界對台灣市場抱持謹慎看法。
為追求成長，台灣模組商紛紛轉往外銷市場，茂迪 (6244-TW) 就切入歐洲與日本地區客戶，且因技術投入早，產品獲客戶認可，整體產能利用率較高；元晶 (6443-TW) 也持續與美國客戶合作，同時看好美國電池市場，積極與當地模組客戶接洽。
系統商方面，雲豹能源 (6869-TW) 與泓德能源 (6873-TW) 近期皆積極布局海外，雲豹就與菲律賓、泰國企業陸續合資成立子公司，進軍海外綠電市場，泓德也透過入股澳洲能源公司，開發澳洲光電與儲能市場，也持續深耕日本綠電市場，預期未來數年海外營收比重將迅速拉升，凸顯海外綠能的成長潛力。
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