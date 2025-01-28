〈港股盤後〉港股龍年封關 全年大漲4,479點
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 16:00
香港股市周二（28 日）龍年封關，恒生指數收盤漲 27 點或 0.14%，收報 20,225 點，龍年全年大漲 4,479 點或 28.44%。
恒生指數周二收盤漲 0.14%，恒生科技指數漲 0.77%。
今天是農曆年除夕，港股只有半日市，投資者的態度趨於保守。
零售 REIT、醫療保健設備、航空貨運物流、汽車零件、酒店餐飲與休閒等超過 30 個類股走高。
值得注意的是，受益於 DeepSeek 持續火熱，港股相關個股走高，金山軟件、美圖等個股受益。
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中信證券指出，DeepSeek 模型相比 GPT4 模型更小的參數量，意味著更低的推理成本，推理成本的降低，將是 AI 應用普及的前奏，預料模型性價比持續提升下，中國 AI 應用依托豐富生態和成熟流量加速各領域落地，其中，agent 模式有望以更長的任務流程、更好的場景理解、更高的自主能力，成為所有網路用戶的數位助手，在企業管理、教育、辦公、金融等領域展現應用價值。
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