〈港股盤後〉港股龍年封關 全年大漲4,479點

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中信證券指出，DeepSeek 模型相比 GPT4 模型更小的參數量，意味著更低的推理成本，推理成本的降低，將是 AI 應用普及的前奏，預料模型性價比持續提升下，中國 AI 應用依托豐富生態和成熟流量加速各領域落地，其中，agent 模式有望以更長的任務流程、更好的場景理解、更高的自主能力，成為所有網路用戶的數位助手，在企業管理、教育、辦公、金融等領域展現應用價值。