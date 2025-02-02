有紅蘿蔔也有棒子！AI淨零納產創條例 若違反這4項最重罰千萬並撤資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-02 09:40

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人工智慧 (AI) 與淨零排放為全球趨勢，為鼓勵企業投資創新技術，發展重點創新事業，政府自去年著手修正產創條例，以減稅、降低門檻及保護關鍵技術等措施，提高 AI 及淨零產業發展誘因，進而吸引外資或天使投資人挹注新創，為推升力道，立院並於今年 1 月 15 日的初審再調高投資上限到 20 億元。但除了給紅蘿蔔也有棒子，若違反相關條例，除被要求限正改正、撤資，最高會罰到上千萬元。

安永聯合會計師事務所稅務依規服務執業會計師葉柏良，分享立院於 113 年 12 月 19 日及本會期初審的最新進度，歸納產創條例修法主要重點有三:

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1. 加碼投資額度:

繼 113 年 12 月 19 日修法通過新納入 AI、節能減碳項目，將投資上限提高至新臺幣 18 億元，施行期限延長至 118 年 12 月 31 日。最新進展是經濟、財政聯席委員會於 114 年 1 月 15 日, 初審通過上限增加到新臺幣 20 億元。

2. 保護關鍵技術:

修法要求，凡公司從事投資國外特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上，需事前申請核准。亦即在「 國別」「產業」「技術」「 金額」分別都有限制，以保護新創的關鍵研發技術， 也是保衛產業競爭力。

3. 支持新創發展:

修法規定，有限合夥創投事業的實收出資額門檻, 調降至新臺幣 1.5 億元, 投資新創比例提高至 50%, 得採透視個體概念課稅。第 23 條之 2，更為天使投資人投資租稅抵減放寬, 增訂個人投資設立 2 年以上未滿 5 年的高風險新創事業公司符合要件者適用。

葉柏良表示，產創條例修正，直接受惠是國家重點發展、具國際競爭力產業，如最熱門的半導體及相關產業鏈，提供優惠措施，吸引外商投資、進而協助新創產業擴產，對業者是項利多。但因先前的投資抵減適用對象，未擴及 AI 及淨零產業，故在修法特別將這兩項納入修法範疇，適用於租稅優惠範疇。

再者，政府考量半導體等關鍵技術流到別的國家，導致國內競爭力降低，故將保護關鍵技術的精神納入第 22 條，針對投資範疇設限，並需事先申核。

此外，為促進新創事業發展，再降低投資門檻，首先是延長使用期限，原 113 年底到期的落日條款，本次修正再延長 5 年，至 118 年 12 月 31 日。本次修正並擴大產業適用範圍，從原本的「自行使用之智慧機械、第五代行動通訊系統 (5G)、資通安全產品或服務之相關軟體、硬體、技術或技術服務」，新納入「人工智慧產品或服務及節能減碳之相關軟體、硬體、技術或技術服務」，有助於引導百工百業投資相關設備，落實 AI 化與低碳化雙軸轉型。

在租稅優惠上，經申請後並獲專案核准的事業，得選擇於符合規定支出金額的年度 5% 內，或 3 年內 3% 限度內，抵減營利事業所得稅，但各年度投資抵減金額以不超過當年度應納營所稅的 30%。

本次需特別留意的是，除了優惠條件也有加重罰則。新草案除金額限制之外，針對投資特定的國家或者地區，或者是投資涉及特定的產業跟技術也有嚴格規定，葉柏良表示，條文指涉的特定國家地區，應是強調如伊朗、伊拉克等有出口管制的國家，至於特定產業技術，比如半導體產業或者技術，即應事先申請核准。