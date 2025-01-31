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〈蛇年產業景氣前瞻〉散裝業多個利多伺機發動 金蛇年運價有望易漲難跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-31 09:40

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金蛇年散裝運價有望易漲難跌。(圖：慧洋提供)

由於中國房市景氣低迷、原物料需求疲軟，造成散裝航商金龍年一整年股價表現也相當平乏，進入金蛇年後，隨著中國政府日前承諾祭出更多措施來刺激經濟，且整體市場新造船投入相對少，航商認為，一旦有任何風吹草動，如氣候問題造成塞港、俄烏和中東戰火消停等，將有利散裝運價轉強，運價處在有撐伺機反彈的態勢。

國內散裝業者普遍認為，散裝船供需結構脆弱，只要市場有任何風吹草動，就會出現新一波搶艙潮。


尤其船舶因環保要求趨嚴，但新造船造價偏高、交期長，正德 (2641-TW) 指出， 全球船訂單率和船隊成長率為歷史新低，有助散裝運價維持在高檔水準。

展望 2025 年，若中國救市驅動製造業、房市、鋼鐵業需求回溫，而全年運力供給僅小幅成長，航商認為，整體市況回溫可期。

慧洋 - KY(2637-TW) 也提到，美國對各地區域衝突態度轉趨積極，未來戰後重建可望帶動原物料需求。

由於環保法規日趨嚴格，慧洋明後年將視市場需求與二手船舶價格，適時淘汰老舊船舶，並於 2025-2027 年間交付多達 13 艘最新節能船。

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散裝運價BDI原物料海運

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