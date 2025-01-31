〈蛇年產業景氣前瞻〉散裝業多個利多伺機發動 金蛇年運價有望易漲難跌

由於中國房市景氣低迷、原物料需求疲軟，造成散裝航商金龍年一整年股價表現也相當平乏，進入金蛇年後，隨著中國政府日前承諾祭出更多措施來刺激經濟，且整體市場新造船投入相對少，航商認為，一旦有任何風吹草動，如氣候問題造成塞港、俄烏和中東戰火消停等，將有利散裝運價轉強，運價處在有撐伺機反彈的態勢。