投信看台股蛇轉乾坤 AI產業強者恆強、開紅盤資金歸隊

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-31 11:40

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台股金龍年以 23525.41 點封關，站穩各天期均線之上，累計漲幅達 3 成傲視全球股市。展望金蛇年，投信法人認為，大盤評價面再往上推升不易，應從基本面來挑選獲利成長股，預期台股產業標竿強者恆強，尤其 AI 相關仍是市場焦點，根據歷史經驗，春節開紅盤資金歸隊，上漲機率高達 8 成，台股市值也有望再刷新歷史新高紀錄。

回顧加權指數龍年表現，累計大漲 5429.34 點、漲幅 30%，同期間表現領先全球主要指數，明顯優於香港恆生指數 27.34%、那斯達克指數 26.66%、德國股市 24.48%、費城半導體指數 22.57%，帶動台股市值大增 18 兆元，截至龍年封關增胖至 75.8 兆元。

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保德信：優選 AI 零組件、伺服器等產業 瞄準成長動能企業

保德信市值動能 50 ETF(009803-TW) 擬任經理人張芷菱指出，隨著產業標竿企業的帶動，特別是科技股近年帶動整體市值大增，讓台股市值從 2020 年的全球排名第 12 強，大幅躍升至全球第 9 強，逼近 2.5 兆美元之多，擠下德國股市的 2.41 兆美元，看好台灣景氣在蛇年有望維持 3% 以上的成長，有助於帶動台股市值再刷新歷史紀錄。

張芷菱表示，蛇年選股除了鎖定各產業的指標企業，聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，包括科技股的晶圓龍頭、電子代工、封測大廠等，傳產的全球前十大航運商等，也應該同時聚焦具有成長動能的冠軍企業，如電源供應器、連結器等電子零組件等，在產業選擇上宜以 AI 零組件、伺服器、測試設備、Edge 應用等為優選。

至於 2 月 3 日蛇年是否能順利開紅盤，張芷菱表示，從歷年統計分析，春節紅盤日台股上漲機率高達 8 成，自 2015 年以來，春節紅盤日平均漲幅 1.03%，且紅盤日之後隨著市場資金歸隊，特別是外資持續回籠，不論是後 10 日、後一個月，或是後一季的台股仍能維持多頭態勢，上漲機率達 6 至 8 成，平均漲幅也隨時間擴大至 1.1% 至 1.8% 之間。

安聯投信：2025 半導體領軍科技股上攻 AI 中長線趨勢樂觀

展望後市，安聯投信台股團隊表示，原本市場對於川普上任後的雜音，短線上也明顯鈍化、利空出盡；整體來說，台股 2025 年評價面再往上推升不易，股價將由獲利成長帶動，選股要更關注基本面獲利。

根據安聯台股團隊預估產業企業獲利，科技類股仍是最強勢族群，預估整體成長 27%，其中，半導體成長 27.5%、非半導體也有 26% 成長，至於金融受到降息及 2024 年基期較高影響，預估將小幅衰退 2%，非金電衰退 8.5%。

安聯投信台股團隊表示，AI 中長線趨勢依然樂觀，在市場對 AI 供應鏈已有高度預期下，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力仍扮演關鍵角色，建議持續聚焦具長期成長趨勢，以及關注公司競爭利基及產業供需狀況，同時留意評價面及未來展望。

凱基投信：川普新政影響半導體有限 台股金蛇年先蹲後跳

展望台股金蛇年，凱基台灣精五門基金經理人鄭羽庭表示，台股企業獲利年增率預期可來到 16%，隨著 AI 相關應用日廣，台股 AI 族群企業獲利年增率可望持穩在 30% 以上，本益比預估 17 倍，相較非 AI 族群沒有貴多少，預期 AI 族群將是金蛇年的投資主軸。

進一步細看次產業，鄭羽庭認為，AI 晶片、電源、連接器供應鏈都有表現空間，預期今年 AI 晶片企業獲利年增率可望達 30%，電源族群可望達 21%，而連接器族群受惠客製化需求出現，總銷量與售價有機會同步攀高，企業獲利年增率可望明顯增長至 69%；市場憂心的川普關稅與政策議題，研判對台灣半導體產業影響不大。有機會受惠川普新政的還有航太產業，台廠中的低軌衛星族群有表現機會。