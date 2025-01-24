國營事業招手！台糖徵才37名起薪3萬5 台水招考7類共354人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-24 19:48

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國營事業台糖、台水分別辦理新進人員甄試，台糖自 2 月 7 日報名，錄取後的新人起薪 3 萬 5，台糖及台水的招考皆有第一試（筆試）及第二試（口試及體能測試），高中職以上畢業即可報考。

台糖公司公告 114 年新進工員甄試簡章，暫定錄取 37 名，高中職以上畢業即可報考，報名日期自 2 月 7 日至 2 月 20 日止。 考試分為第一試和第二試，第一試筆試日期為 114 年 3 月 29 日；第二試包含口試及體能測試，將於 114 年 5 月 3 日舉行。新進人員起薪約 3 萬 5，而國營事業年終最高可達 4.4 個月。

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台灣自來水股份有限公司為補充基層人力，將辦理 114 年評價職位人員甄試，預計錄取技術士 295 人、營運士 59 人，暫定招考計 354 人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表、行政等 7 類，各類別甄試科目及名額彙整表。報名資格不限年齡、性別，歡迎高中（職）以上畢業青年把握機會報考。