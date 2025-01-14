跳槽族的「夢幻企業」 護國神山連11年霸榜 統一集團居傳產第一

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 11:29

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「蛇年」農曆年進入倒數階段，是否因「缺工潮」還有景氣復甦，即將展開跳槽計畫？yes123 求職網「蛇年新春轉職潮與海外上工計畫調查」，結果在今天 (14 日) 正式出爐，顯示有高達九成五 (95%) 的上班族透露，在蛇年農曆年後「會想換工作」。跳槽族心目中的夢幻企業分別是不同產業的龍頭：富邦金、統一集團和台積電，而護國神山更是霸榜 11 年。

根據 yes123 求職網調查顯示，有高達九成五 (95%) 的上班族透露，在蛇年農曆年後「會想換工作」，比例不但略高於去年的 94.7%，以及前年的 94.2%，更續創 16 年以來新高。

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當然在大家心中，更存在著一份「夢幻的」跳槽企業名單，此次調查就發現，若單就「傳統產業」來看，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是：「統一集團」(32.7%)、「台灣高鐵」(31.8%)、「長榮集團」(30.7%)，以及「台塑集團」(29.5%)、「中鋼」(28.1%)。

至於六到十名部份，則分別為：「王品集團」(26.4%)、「誠品」(25%)、「全家」(23.4%)，以及「中華航空」(22.3%)、「遠東集團」(21.2%)。

針對「高科技產業」方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前五名，分別是：「台積電」(45.9%)、「中華電信」(44.5%)、「鴻海」(37%)，以及「聯發科」(27.9%)、「華碩」(26.8%)。其中台灣經濟「護國神山」之一的「台積電」，則取得「高科技產業」組的十一連霸！

至於六到十名部份，則分別為：「大立光」(25.7%)、「日月光」(21.8%)、「台灣大哥大」(17.6%)，以及「聯電」(16.7%)、「廣達」(15.5%)。

最後對於「金融產業」部分，在可複選狀況下，大家最嚮往進入的前五名，分別是：「富邦金」(32.7%)、「國泰金」(31.9%)、「中信金」(30.8%)，以及「玉山金」(29.6%)、「臺灣金控」(24.7%)。