看「輕」川普？瑞銀CIO估部分政策可能「高舉輕放」 從這幾點可判斷

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-24 12:28

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瑞銀財富管理投資辦公室 (CIO) 今 (24) 日發表看法，川普的政策議程倘若全部落地，或將對宏觀經濟產生重大影響。不過，金融和政治方面的制約意味著，在某些情況下，實際頒布的政策與競選承諾之間可能有落差。 瑞銀基於幾點原因，推斷川普可能會 “高舉輕放 “ ，他的部分提議或只是談判策略。

週二 (1/21)，即川普就任美國總統的第一個交易日，美國股市全線上漲，標普 500 指數收漲 0.88% 至 6049.24。 在上任後的第一天，川普並未立刻發布加徵關稅的行政命令。

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但據媒體報導，一位政府官員表示川普總統將發布一份涵蓋多項領域的備忘錄，指示聯邦機構對美國持續的貿易逆差展開調查，並應對其他國家不公平的貿易和貨幣政策。 該備忘錄特別指出，中國對 2020 年中美貿易協定的履約情況以及將於 2026 年重新審定的《美加墨協定》（USMCA），將受到重點審視。

瑞銀認為川普會「高舉低放」有幾點理由，例如川普宣佈南部邊境進入國家緊急狀態，並表示將立即開始遣返非法移民的行動。 然而，目前並無資金可用於此項計劃，而驅逐非法移民導致勞動力供應減少也可能推升通脹。

川普還承諾增加石油產量，並補充戰略石油儲備。不過，石油產量水準主要取決於私營公司，目前沒有明確跡象顯示資本支出或鑽探活動會因選舉而發生變化。 而補充戰略石油儲備需要國會提供額外資金，且補充速度存在實際操作上的局限。

總統具有較大裁量權的另一領域是以行政命令對進口商品徵收關稅。 而川普可能以備忘錄方式下令審量貿易政策，而不是直接開徵新關稅，令市場暫且鬆了口氣。不過瑞銀認為，就此假設潛在關稅的規模或範圍有限，還為時過早。

在基準情景中，瑞銀預計美國對中國的有效關稅稅率將從目前的 10% 上調至 25-30%。另外，預計美國將採取措施保護其在技術領域的利益、收緊轉口規定以及對歐盟的汽車和藥品徵收關稅。

基準情境是，美國經濟在新關稅措施下仍能實現增長。 在密切監測風險之際，瑞銀認為基準情境中的關稅措施不至於衝擊美國增長，也不會阻礙通脹繼續從當前水準下降，從而使美聯儲能夠在今年稍晚降息 50 個基點。

關稅風險、對美國財政政策的擔憂以及與通脹和美聯儲政策相關的預期變化，可能會導致股市在短期內走勢震蕩。 然而，美國經濟活動具韌性、盈利穩健增長、借貸成本下降以及資本市場活動潛在回溫等因素，有望推動股市在 2025 年走高。在基準情境，瑞銀預計標普 500 指數將在今年末達到 6,600 點。

與此同時，對美聯儲降息預期的調整以及對財政的擔憂，推動長債利率自大選以來走高。 儘管債券收益率近幾日已脫離高點，但對想要鎖定收益率的投資者來說，瑞銀認為當前仍是具吸引力的切入點。

瑞銀看好優質板塊，尤其是政府債券和投資級債券。 在基準情景中，預計 10 年期美國國債收益率將在 2025 年底降至 4%。