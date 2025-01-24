美債殖利率居高不下 6檔月配投等債ETF配息6%仍香

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-24 13:23

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年終獎金入帳，想好要怎麼運用這筆獎金了嗎？高股息 ETF 吹起降息風，台股未來 12 個月預估現金殖利率跌落 3% 以下，即便是高股息 ETF，也可能向 4-6% 靠攏；儘管美國 10 年期公債殖利率仍在 4.6% 之上，但專家建議，若先不考慮資本利得，穩穩領取 6% 債息的債券 ETF 也不失為一種理財的好方法。

市場人士觀察，月配型的投資等級債 ETF，年化配息率前十強中，配息水準達到 6% 以上的有 6 檔，其中僅有第一名的凱基 A 級公司債 (00950B-TW) 債券評等為 A 評級，年化殖利率達 6.42%，表現相對突出。

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此外，中信 ESG 投資級債 (00883B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、大華投等美債 15Y+(00959B-TW)、兆豐 US 優選投等債 (00957B-TW)、凱基 ESG BBB 債 15+(00890B-TW) 等債券 ETF，年化配息率都在 6% 以上的水準。

凱基 A 級公司債基金經理人李暢表示，市場持續反映川普政策及降息放緩，推升美債殖利率站上相對高點；考量通膨上行風險升高，以及美國聯準會也調高 2025 年底利率預測，美債殖利率走勢預期高檔震盪機率高，兼顧放大票息收入與降低利率風險的中天期、中間評級 (A-BBB) 的「中間路線」債券 ETF，不失為債券投資好選擇。

依據投信公司官網顯示，截至 1 月 21 日為止，凱基 A 級公司債有 247 檔成分債，合力貢獻 6.13% 的平均票息利率，月中評價、月底除息，本次除息因遇農曆春節台股封關，除息日訂於 2 月 11 日，有意參與除息的投資人，2 月 10 日為最後買進日。