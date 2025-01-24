金龍年漂亮甩尾！神山拉動供應鏈起飛 法人說蛇年「這類」ETF續沾光

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-24 17:03

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日前台積電法詋 ，宣布 2025 年資本支出較 2024 年的 298 億美元增長逾 30%，意即為供應鏈廠商帶來了龐大的發展機會，而這支 00944 ETF 除選股邏輯兼顧動能及股利，有 3 檔標的與台積電資本支出大增及全球擴廠概念密切相關，更可望在金蛇年繼續沾光。

台股龍年封關，收 23,525 點，站穩 23,000 點與所有均線之上，回顧台股金龍年，創下包括封關點位為歷年農曆年史上最高、龍年封關日上市市值達 75.7 兆元，再次刷新紀錄、市值增加 18 兆元為史上最多，龍年最高點位達 24,416 點，也是史上最高。

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台股休市期間將會遇到 FOMC 會議及美股科技財報。台積電最新一季財報再度繳出亮眼成績，鞏固在全球半導體市場的領導地位，也將市場焦點吸引至其相關供應鏈廠商。在法說會中，台積電宣布 2025 年的資本支出預算將介於 380 至 420 億美元之間。以中位數 400 億美元計算，資本支出較 2024 年的 298 億美元增長逾 30%，也為其供應鏈廠商帶來了龐大的發展機會。

00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 經理人林怡君表示，金蛇年開盤布局，投資人可關注結合動能與股利雙指標的投資策略，例如：00944 所追蹤的「臺灣趨勢動能高股息指數」除擁有獨特動能指標的高股息 ETF，選股邏輯更是唯一做到動能及股利兩者並重，有三檔標的與台積電資本支出大增及全球擴廠概念密切相關，分別為 聖暉 (5536-TW)、漢唐 (2404-TW) 及 洋基工程 (6691-TW)。

截至 1 月 20 日，00944 分別持有聖暉 3.31%、漢唐 3.3% 及洋基工程 2.41%。聖暉、漢唐及洋基工程均為半導體工程產業中的領導廠商，長期深耕於半導體廠房的設計、建置與設備整合領域，專注於無塵室、機電系統以及水氣化工程等關鍵項目，為半導體製程提供穩定且高效的生產環境；隨著台積電持續推動先進製程技術以及全球產能擴張，這些專業廠商將發揮關鍵作用，共同助力台積電鞏固其在全球半導體市場的領導地位。