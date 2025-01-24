研調：中國蜂巢物聯網進入新階段 5G模組2025年需求估年增42%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-24 11:15
研調機構 Counterpoint 最新報告顯示，中國積極完善 5G 基礎建設，並加強推動物聯網與人工智慧結合，預估 2025 年中國 5G 與 5G Redcap 模組出貨量將年增 42%，為成長最快的技術類別。
根據 Counterpoint 分析，2024 年前三季中國蜂巢式模組出貨量年增 25%，主要受惠於 4G Cat 1 bis 模組出貨倍增，其市占率從 40% 攀升至 64%。同期間，eMBB 5G 模組出貨量亦年增 73%，但 5G Redcap 因價格較高且應用場景不明確，出貨量未達預期。
為加速產業發展，中國工信部預計在 2027 年底前將每萬人 5G 基站數量從目前的 30 個提升至 38 個，並計劃實現 5G 物聯網連接數達到 1 億個；同時，工業數位化、智慧政務及智慧生活三大領域將成為主要應用方向，涵蓋高精密追蹤、智慧電網、醫療保健及汽車等領域。
在營運商布局方面，中國聯通透過晶片頻段客製化降低 5G 模組成本，2024 年前三季出貨量超過 20 萬台，在用戶前置設備市場居領先地位；中國移動則採取積極銷售策略，2024 年第三季在全球模組出貨量中占 9.2%。
Counterpoint 指出，物聯網產業正朝向 AI 整合發展，不再僅限於數據傳輸。隨著 AI 模組應用擴大及邊緣運算能力提升，更多創新應用將陸續推出；此外，在工業應用領域，建設虛擬專網與獨立專網也成為未來發展重點，電信商將從網路供應商轉型為能力整合者，推動 5G 生態系統成長。
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