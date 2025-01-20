研調：電視面板需求熱絡 1月大尺寸上漲2-4美元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-20 18:06

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研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 1 月下旬面板價格評論，在電視面板需求熱絡之下，加上近期傳出偏光板供給產能有缺口，面板廠將更有底氣調漲價格，尤其大尺寸需求較好，價格上漲 2-4 美元不等。

集邦進入 1 月，中國國內以舊換新政策仍延續至 2025 年，電視備貨需求穩定，其中超大尺寸面板需求更是熱絡，面板廠目前的產能對應上也都是以盡量滿足需求為主，預期農曆新年將不會進行歲修控產。

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集邦目前預估，1 月的電視面板價格，32 吋與 43 吋將上漲 1 美元，50 吋持平，55 吋調漲 1 美元，大尺寸面板因為需求較好，65 吋調漲 2 美元，75 吋調漲 3 美元，85 吋調漲 4 美元。

顯示器面板方面，集邦表示，第一季需求估與上季約略持平，整體需求雖在底部，但並沒有更差，且因電視面板價格開始起漲，電視與顯示器面板產能排擠的問題可能又將浮現，顯示器面板需求將有機會朝更好的方向發展。

集邦認為，面板廠將更有空間維持顯示器面板價格穩定，並伺機尋求價格調漲的機會，現階段買賣雙方對於面板價格維持穩定並無太大歧見下，預估 1 月顯示器面板價格將維持持平水準。

筆電面板來看，集邦認為，受到關稅議題發酵的影響，從去年 12 月起部分品牌客戶就開始增強備貨，但因為川普就任後的實際政策方向仍不明朗，因此多數面板廠在面板價格策略上仍以維持穩定為主要方向。