鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至195元，幅度約5.41%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由185元上修至195元，調升幅度5.41%。其中最高估值288元，最低估值152元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Interactive Brokers Group Inc - Class A今(12日)收盤價為178.93元。近5日股價下跌5.41%，標普指數下跌0.25%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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