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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至210.5元，幅度約5.25%

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至210.5元，調升幅度5.25%。其中最高估值288元，最低估值163元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Interactive Brokers Group Inc - Class A今(6日)收盤價為183.72元。近5日股價上漲5.25%，標普指數下跌0.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IBKR市場預估目標價

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Interactive Brokers Group Inc - Class A183.720.67%

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