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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾APH-US的目標價調升至86元，幅度約4.88%

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安費諾(APH-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至86元，調升幅度4.88%。其中最高估值102元，最低估值63元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予安費諾評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。

安費諾今(23日)收盤價為77.84元。近5日股價上漲4.88%，標普指數上漲2.29%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APH市場預估目標價

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