鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至221元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由214.5元上修至221元，調升幅度3.03%。其中最高估值291元，最低估值184元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Interactive Brokers Group Inc - Class A今(22日)收盤價為192.83元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲3.53%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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