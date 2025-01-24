鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為64.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元上修至2.05元，其中最高估值3.04元，最低估值1.75元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.04(3.01)
|4.78
|5.72
|最低值
|1.75(1.75)
|2.64
|4.15
|平均值
|2.07(2.03)
|3.44
|4.81
|中位數
|2.05(2)
|3.35
|4.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|83.80億
|92.58億
|99.79億
|最低值
|75.88億
|81.76億
|90.38億
|平均值
|77.97億
|84.56億
|95.08億
|中位數
|77.72億
|84.20億
|95.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.40
|4.45
|4.73
|1.34
|0.73
|營業收入
|46.74億
|59.98億
|74.29億
|71.42億
|74.10億
詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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