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鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為64.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元上修至2.05元，其中最高估值3.04元，最低估值1.75元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.04(3.01)4.785.72
最低值1.75(1.75)2.644.15
平均值2.07(2.03)3.444.81
中位數2.05(2)3.354.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值83.80億92.58億99.79億
最低值75.88億81.76億90.38億
平均值77.97億84.56億95.08億
中位數77.72億84.20億95.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.404.454.731.340.73
營業收入46.74億59.98億74.29億71.42億74.10億

詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKNX

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