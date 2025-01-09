〈證交所新春記者會〉2024寫十大里程碑 2025台股市值目標躋身全球十大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-09 14:58

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台灣證交所今 (9) 日舉行歲末新春記者會，董事長林修銘表示，過去一年，全球面臨諸多不確定性，但對台灣資本市場參與者而言，卻充滿希望與契機，不僅價量續創新高，上市股票市值達 74 兆元，大幅躍升至全球第 12 名，締造了十大里程碑，展望 2025 年目標，林修銘期盼市值能進一步躋身前十名。

一、上市掛牌家數達 1031 家

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在 AI 新興商機需求帶動下，上市公司充分發揮科技島優勢，不僅營收、獲利亮眼，掛牌家數亦成長至 1031 家。

二、大盤 2024 大漲 28% 居全球第二

隨著投資價值顯現，台股價量屢創佳績，加權股價指數在 2024 年一舉突破 2 萬點，全年漲幅 28.47%，僅次於 Nasdaq，十年來加權報酬指數更上漲超過 2.6 倍，近五年平均報酬約 18%，為股民帶來豐厚報酬。

三、大盤日均值 4124 億元創歷史新高

近年交易新制如逐筆交易、盤中零股交易亦持續發酵，2024 年成交值近 100 兆元，相較十年前增加 3.3 倍，日均值更創下 4124 億元的新高。

四、台股本益比、股價淨值比大幅提升

台股投資價值同步反映在市場評價提升，相較於十年前，本益比從約 15 倍提升至 20 倍以上，股價淨值比從 1.74 倍大幅提升至 2.49 倍。

五、上市市值 74 兆元登上全球第 12 名

相較國際主要證券市場，台股近五年在市值及成交值的成長尤為突出，並已躍居國際 First Tier，截至 2024 年底，上市股票市值 74 兆元從全球第 17 名進步至第 12 名，成交值排名從第 19 名大幅提升至第 10 名。

六、台股開戶數 1322 萬 小資族積極參與

台股投資族群逐漸擴大，定期定額、盤中零股等小額投資機制正吸引更多年輕族群及小額投資人加入，共享台股成長，截至 2024 年底，開戶人數成長至 1322 萬，較十年前成長 4 成，有交易人數達 663 萬人，更較十年前增加近 1.2 倍，反映國內普惠金融正在加速落實。

七、台灣 IPO 市場成績亮眼

2024 年上市 IPO 掛牌家數 36 家，為 2012 年以來新高，IPO 籌資金額 427.5 億元亦創歷年新高。申請上市家達到 31 家，亦是十年來次高的佳績，其中，新經濟產業占比已達 4 成以上，展現多元產業共榮的局面。

八、ETF 大豐收 上市掛牌 174 檔

被動式投資需求躍增，證交所積極推動 ETF 連結標的多樣性，近年來業者推出的高股息、ESG、以及半導體、電動車等高科技主題型 ETF，吸引投資人更踴躍投入。2024 年新推出 21 檔 ETF，較 2023 年 13 檔大幅增加，截至 2024 年底，上市 ETF 掛牌 174 檔，資產規模躍增為 3.41 兆元，較去年大幅成長 83%，近十年成長 20.2 倍，成交值 6.72 兆元，十年來成長 14.5 倍，受益人次更已高達 1180 萬。

九、外資持股市值突破 33 兆元 占比 45%

台股成功吸引國際資金長駐，外資持股占比穩居 4 成以上，2024 年底更增加至 45.41%，外資持股市值更已從 2014 年約 10 兆元成長至目前突破 33 兆元。

十、碳權交易平台開張 厚植永續優勢