〈證交所新春記者會〉林修銘：台日互掛ETF最快Q3上路 2家投信籌備中

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-09 19:15

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台灣證交所今 (9) 日舉行歲末新春記者會，展望 2025 年，董事長林修銘表示，將攜手證券周邊單位及利害關係人，共同推展四大目標，打造國際級資本市場、助力產業轉型升級。其中，在拓展商品國際化方面，主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 預計第一季可以看到首檔商品問世；台日跨境 ETF 相互掛牌，目前有 2 家投信正在進行中，本土及外商各一家，預計今年第三季上路。

林修銘受訪時表示，關於今年台日互掛 ETF 的規劃，目前大概有 2 家業者在進行中，時程上來看應該會落在第三季。這對於台日之間的影響很大，尤其台日兩地間的複委託成長很快，兩國對於產業的了解也相當深刻，藉由 ETF 的互掛，可望加深兩國投資者參與，以及台日產業的了解，他強調，這只是一個開端，期望未來有更多交流，台日之間能繼續再發展。

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至於主動式 ETF，林修銘表示，近幾年在國際上表現還不錯，相對來講，它具有較低管理費的特性，交易更便捷，在市場上就能交易，對於高度參與 ETF 投資的台灣來說，推動主動式的 ETF，可望有利於更多的投資者來參與，樂見整體規模進一步擴大。

林修銘表示，2025 年將推展四大目標，分別為打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化、科技驅動創新與落實普惠金融。