WTO秘書長警告：貿易戰會對全球經濟造成災難性影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-23 23:20

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世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 周四 (23 日) 警告，若美國總統川普的關稅威脅引發報復性貿易戰，將對全球增長產生災難性後果，並呼籲各國避免報復行為。

伊衛拉是奈及利亞前財政部長，並於今年開始擔任 WTO 秘書長的第二任期。她指出，川普的關稅威脅讓貿易戰的陰影再度浮現。

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她在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (WEF) 年會上表示：「如果發生報復性行動，無論是 25% 的關稅，還是 60% 的關稅，並且如果回到 1930 年代的情況，我們將看到全球國內生產毛額 (GDP) 的兩位數損失。這將是災難性的，所有人都會受到影響。」

伊衛拉將當前的情況與兩次世界大戰之間的時期進行比較，當時各國對美國 1930 年推出的關稅法作出反應，採取貿易限制措施，最終加劇全球經濟的困境。

她進一步指出：「我們曾經在 1930 年代看到過類似的情形，當時的史慕特 - 霍利關稅法 (Smoot-Hawley Tariff Act) 讓局勢變得更糟。」

伊衛拉強調，WTO 正在告訴其成員國，即便徵收關稅也應該冷靜應對，並呼籲各國研究其他選擇，利用 WTO 的爭端解決機制。

然而，自 2019 年底以來，這一機制的運作受到限制，因為川普反覆否決法官任命，導致 WTO 的最高上訴法院無法運作。

她表示，對於川普決定暫緩對來自加拿大和墨西哥等國的進口徵收關稅，改為對貿易行為進行調查表示「鼓勵」。她認為，這樣的決定有助於避免立即激化貿易爭端。