台商剉咧等！川普上任即退出OECD全球最低稅率協議 KPMG: 提防美國對外商徵額外稅款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-23 15:55

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本周美國總統川普在宣誓就職後數小時內，即迅速發布了一系列行政命令和取消前總統拜登多項政策，除對墨西哥、加拿大、中國等國課徵關稅一事是否成真，以及美國新政府對 OECD 推動的全球企業最低稅協議的態度。KPMG 指出，美國的報復性措施可能包括對在美國營運的外資企業徵收額外稅款，或對這些租稅管轄區的支付款項課徵扣繳稅款，預期稅務不確定性將更加提升，台商更需密切關注投資各國對於全球最低稅負制的立場和政策調整。

川普上任後白宮即發布了一份備忘錄，說明 OECD 所推動的全球最低企業稅率協議在美國「無效」，理由是因為川普認為 OECD 全球稅收協議不僅允許各國對美國收入有境外管轄權，還限制了美國制定符合美國企業及工人利益的稅務政策能力。此聲明一出，等於將美國從目前全球已有近 140 個國家達一致共識的國際最大稅務改革政策中撤出。

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目前歐盟、英國和亞洲許多國家已實施 15% 全球最低稅負制，在 OECD 制度下，有採用全球最低稅負制的國家，有可能透過徵稅不足支出原則（UTPR）向低稅率美國公司收取補充稅，川普在備忘錄中將此類行動稱為「報復性」，因此川普同時也命令美國財政部在 60 天內提出針對對美國企業實施「歧視性稅收政策」的國家報復性措施建議。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總廖月波表示，美國的報復性措施可能包括對在美國營運的外資企業徵收額外稅款，或對這些租稅管轄區的支付款項課徵扣繳稅款，預期將看到國際稅收政策從多邊合作關係轉向各國各自為政，稅務不確定性將更加提升。相較於美國退出 OECD 全球稅收協議，歐盟及其他許多國家已經實施或是宣布將實施全球最低稅負制，台商更需密切關注投資各國對於全球最低稅負制的立場和政策調整，及時評估對企業稅務的影響，確保稅務管理效率和合規性。

川普上任第一天，並未如先前承諾立即對各國加徵關稅，但考量大量非法移民及毒品芬太尼越境美國一事，威脅預計將在 2 月 1 日對加拿大及墨西哥進口商品加徵 25% 關稅、對中國進口商品加徵 10% 關稅。

目前有部分台廠善用墨西哥低廉勞動力及美墨加協定的優勢，在美、墨邊界設立工廠或倉庫，將商品再銷往北美地區，倘若美國 2 月 1 日後真的對加、墨、中或其他國家加徵關稅，很有可能繼而衍伸出新的一波貿易戰，使各國貿易關係更加緊繃，原本已簽署的美墨加協定也可能面臨實質失效或需重新談判的可能性。