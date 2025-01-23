富達看川普拋3重點：移民政策成首波焦點牽動全球貿易 投組建議以全球優質債為核心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-23 13:23

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富達國際針對川普就任發表 3 大觀點：改變移民政策、重審貿易政策及削減政府監管。川普 2.0 首波政策在強調控制移民，透過增加美國能源來降低通膨，及削減政府監管； 2 月起將對墨西哥和加拿大進口課徵 25% 關稅，未來關注貿易政策行政發展，特別是中國；投資策略上，富達建議以全球優質債券，搭配全球優質股息策略做為核心，看好科技股長期展望。

美國總統川普正式就任，其所發布之命令如其競選時承諾，強調重點包含控制移民，透過增加美國能源產量來降低通膨，及削減政府監管。從總經角度來看，富達國際認為移民政策的改變將是其首波行動中最重要的，未來幾周將密切關注貿易政策的發展。

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1. 改變移民政策：川普於 1 月 20 日上任，成為美國第 47 任總統。在就職演說中，其表示將為美國人創造一個黃金時代，並在首批行動中簽署 26 項行政命令，包括宣佈南部邊境國家緊急狀態、國家能源緊急狀態、減少政府監管，及撤銷 78 項拜登時代的行政行動和命令。其中關於移民和邊境保護之行政命令最引人注目，其恢復《留在墨西哥》政策，並啟動 1798 年的《外國敵人法》，將結束難民重新安置和其他尋求庇護者計劃。

2. 重審貿易政策：關於貿易政策，白宮提出將調查各種貿易關係，包含不公平的貿易行為、外匯政策、對現有貿易協定的評估，重新考慮中國永久正常貿易關係 (PNTR) 的地位，並呼籲潛在的關稅。 此外，川普重申 2025 年 2 月 1 日起，將對來自墨西哥和加拿大的進口商品課徵 25% 的關稅。

3. 削減政府監管：削減政府監管是川普首波行動的另一個重點，其宣佈成立政府效率部 (DOGE)，凍結官僚的任何新法規和聯邦工人僱用，並退出巴黎氣候公約及世界衛生組織，且矢言奪回巴拿馬運河的控制權，但因財政政策需國會通過，因此暫無的公告。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，川普總統上任的第一天符合其競選承諾，重申控制移民，透過增加美國能源來降低通膨，及削減政府監管。整體而言，團隊認為關鍵影響是移民政策的改變，對邊境管制採取較鷹派立場應會大大減少淨移民流量，並在短期內導致通膨，因為勞動力減少導致工資上漲的通膨衝擊。

該團隊並預估，長遠來看，勞動力減少應會降低美國的經濟增長。所幸，初期貿易政策並未太強烈，對於近期的通膨來說是個好兆頭，此訊息提振市場風險情緒，推升股票上揚、殖利率下滑與美元貶值。 然而，若貿易最終政策展開，關稅的威脅將使市場波動性上升，未來將關注貿易政策發展，特別是運用《國際緊急經濟權力法 - IEEPA》規則。

此外，在川普政府初步的貿易協議，並沒有立即對中國進口商品課徵關稅，此將會使中國和其他亞洲主要出口國緊張氣氛暫時緩解。然而，新政府仍可能將關稅作為與中國和其他主要貿易夥伴談判的籌碼。關稅仍存在增加的風險，特別是對中國，從白宮備忘錄及暫緩抖音禁令，均顯示貿易和關稅風險可能在 4 月初再次升溫。與此同時，如果他們不增加美國能源產品的進口，對其他國家 (包含歐盟) 徵收關稅的威脅仍然存在。

最後，這些初期行政命令可能會受到法律挑戰，例如取消在美國出生即享有公民權身分 需要國會三分之二多數票進行憲法修正案，富達將密切關注這些公告及新政策的塵埃落定。

投資策略方面，富達多元資產投資團隊目前仍維持風險偏好立場，對於股票維持「加碼」投資評等；對於信用債，鑒於基本面強勁，但信用利差已收窄，故給予「中性」投資評等；對於政府公債，反映通膨風險增加，維持「中性」評等。