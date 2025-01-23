鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為830元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.12元下修至6.02元，其中最高估值8.02元，最低估值4.41元，預估目標價為830元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.02(9.28)
|14.46
|22.84
|最低值
|4.41(4.41)
|8.5
|14.37
|平均值
|6.1(6.42)
|11.21
|17.37
|中位數
|6.02(6.12)
|10.66
|14.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,671,000
|2,219,000
|2,813,660
|最低值
|1,481,760
|1,648,980
|2,299,000
|平均值
|1,597,530
|1,975,220
|2,505,040
|中位數
|1,595,000
|1,993,000
|2,402,440
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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