search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為830元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.12元下修至6.02元，其中最高估值8.02元，最低估值4.41元，預估目標價為830元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.02(9.28)14.4622.84
最低值4.41(4.41)8.514.37
平均值6.1(6.42)11.2117.37
中位數6.02(6.12)10.6614.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,671,0002,219,0002,813,660
最低值1,481,7601,648,9802,299,000
平均值1,597,5301,975,2202,505,040
中位數1,595,0001,993,0002,402,440

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
M31646-1.67%
美元/台幣32.765-0.03%

延伸閱讀


Empty