〈蛇年產業景氣前瞻〉矽水膠隱形眼鏡需求旺 台廠搶食四大品牌品牌份額

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-31 10:40

‌



四大隱形品牌廠的全球市占率從 2017 年的 94% 降至 2023 的 89%，此外，法人指出，全球隱形眼鏡市場 2024 至 2032 年的年複合成長率 (CAGR) 達 6.4%，亞洲近視人口高於歐美，隱形眼鏡使用率也較低，認為亞洲需求為隱形眼鏡市場主要成長動能。

‌



而矽水膠鏡片可彌補水膠鏡片透氧度不足問題，具有高透氧的特性，在 2023 年隱形眼鏡市長中，矽水膠產品約占 5 成，矽水膠產品成為未來市場主流，而台廠包括視陽、晶碩及望隼皆積極布局矽水膠產品。

視陽為台廠中最早取得矽水膠產品證的隱形眼鏡業者，也是目前唯一全數取得主要銷售國家的矽水膠透片與彩片證照的台廠，並瞄準亞洲對矽水膠彩片的強勁需求，且在去年第三季矽水膠散光片出貨至日本、老花多焦片則出貨至歐洲，今年矽水膠營收比重將持續提高。

晶碩矽水膠產品也陸續有所斬獲，矽水膠透片方面，2023 年取得歐洲矽水膠產品證，並開始出貨，去年第二季新規格矽水膠產品則取得日本產品證開始販售。矽水膠彩片部分，也將陸續取得日本、美國、台灣、歐洲與中國產品證。