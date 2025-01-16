跨國網購夯！兆豐卡統計在亞馬遜消費年增1.1倍 現指定網購刷卡加碼最高6%回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-16 17:28

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兆豐銀行統計，去 (113) 年兆豐卡不只國外網購簽帳較前年成長 36%，其中全球最大的電商龍頭 Amazon 成長幅度更是一舉衝破 111%，漲幅相當驚人；其次結合跨境網購及國內現貨速配的新興熱門網購 Coupang 則以年成長 97% 緊追在後；而過去深受台灣人喜愛的淘寶則是年成長僅 5%，幅度趨緩。

兆豐銀行也特別推出海外指定網購筆筆加碼 3% 回饋活動，搭配兆豐「e 秒刷鈦金卡」及「Mega One」信用卡提供的海外網購不限通路最高 3% 回饋，等於整體回饋率最高可衝到 6%，讓網購族盡情血拚，享受回饋小確幸。

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不同於實體店家，由於網購具有 24 小時隨時隨地都能血拚的特性，因此許多民眾也會在激情過後，發現買到的東西其實不合用，這時候若想辦理跨國退貨，就要小心一旦進行刷退，很有可能會被國際組織收取海外交易手續費。由於許多民眾都知道海外交易會收取 1.5％手續費，卻不知道一旦刷退時，雖然購物款項會退回，但 1.5% 的手續費卻會因不同國際組織規定而不一定要得回來。

兆豐銀行提醒民眾，所謂 1.5% 的海外交易手續費其實包含了要給 VISA、Mastercard、JCB 等國際發卡組織的 1% 跨境交易費以及銀行收取的 0.5% 國外交易服務費，這也是為何民眾進行海外刷卡時會須另外支付 1.5% 手續費的原因。然而當刷退時，這筆 1.5% 手續費退還與否，要看各家國際發卡組織和銀行的規範而有不同，例如 Mastercard 國際組織不會向銀行收取，所以配合發卡的銀行自然也不會向卡友收費。

此外，兆豐銀行建議，海外網購時記得挑選可退還手續費的信用卡，例如兆豐「e 秒刷鈦金卡」及「Mega One」，因屬於 Mastercard 國際組織信用卡，一旦刷退後也會一併退還 1.5% 手續費，相當適合喜歡海外網購的民眾多加利用，讓血拚精省一筆。

兆豐銀說明，指定國外網購筆筆加碼 3% 回饋：114/1/1~3/31 於 Amazon、酷澎 (限台灣官網「火箭跨境」交易)、iHerb Amazon、酷澎 (限台灣官網「火箭跨境」交易)、iHerb 刷卡消費，登錄成功享筆筆加碼 3% 回饋 (每月每戶回饋上限 150 元)。