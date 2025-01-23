欣陸旗下欣達台南城西垃圾焚化廠汽鼓到位 向再生能源再邁進
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-23 10:17
欣陸投控 (3703-TW) 今 (23) 日指出，公司旗下欣達環工公司完成「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」汽鼓安裝。此一重達 29.5 噸的鍋爐汽鼓位於鍋爐最頂端，是全廠單項最重要也是焚化處理最核心的設備。汽鼓的吊裝，象徵著設備安裝工程將進入最後階段。也是欣達從水務專業跨足再生能源領域
欣達環工執行長周黎明表示，汽鼓安裝完成不僅是「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」朝向實質營運的重要一步，更是欣達環工從水務專業跨足再生能源領域的重要里程碑。
周黎明執行長進一步指出，「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」案引進最新的日本焚化爐經驗與技術，除了可以符合日益加嚴之空氣污染排放標準外，發電效率預期也將大幅提升到 25% 以上；啟用後不只可大幅提升臺南市的垃圾處理量能，更將成為台南市新一代低污染且具高效能之再生能源環保焚化廠。
「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」為一焚化爐 BOT 促參案，投資金額計 72.15 億元，特許期 25 年，預估可如期於 2026 年完成興建。實質營運後將可為南市每年處理 29 萬 5,650 噸的垃圾量，年發電量預估可達 2 億 6,244 萬度，協助提升台南市垃圾處理服務品質，並向淨零永續的目標邁進。
欣陸投控旗下欣達環工為台灣環境工程市場的領導者之一，業務範疇包括污水處理、再生水處理、廢棄物處理、再生能源等，具有從規劃、設計、建造乃至營運與維謢的完整經驗與實力，得以為客戶提供整合性的服務。
欣達環工積極以 BOT、BTO、統包加營運等方式參與各項環境工程專案，目前旗下轉投資公司包含富達營造公司、埔頂環保公司、北岸環保公司、藍鯨水科技公司、臨海水務公司、泉鼎水務公司、橋頭水務公司及城西能源公司。
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