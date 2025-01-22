工研院攜手台達電 發表車用SiC功率模組

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-22 19:19

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工研院今 (22) 日於日本國際電子製造關連展 (NEPCON JAPAN) 發表車用碳化矽 (SiC) 技術解決方案；其中，工研院也攜手台達電 (2308-TW) 共同展出「1200V/660A T2 系列碳化矽功率模組」。

工研院與台達電合作的「1200V/660A T2 系列碳化矽功率模組」採用碳化矽功率半導體製程，主要應用於牽引變頻器（Traction Inverter），可加強散熱效果並降低耗能，同時提高系統功率密度，有效降低變頻器產品的體積與重量，延長電動車續航里程，並提升車輛加速與動力輸出。

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目前「1200V/660A T2 系列碳化矽功率模組」已通過可靠度測試，亦由工研院支援模組優化設計及驗證，推升臺灣碳化矽功率模組進軍國際車用市場契機。此外，現場也展示台達電為充電樁開發的碳化矽 C1 系列模組，展現臺廠技術發展能量及積極進入車廠供應鏈的決心與實力。