【量大強漲股整理】台股完勝封關，2025年金蛇年選股關鍵報你知?
鉅亨研報 2025-01-22 16:52
加權指數今日開高震盪走高，終場上漲 225.40 點，收在 23525.41 點，成交量放大至 3462.98 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 148.77 億元，投信買超 11.32 億元，自營商買超 39.91 億元，三大法人合計買超 200 億元 ，其中外資連續買超五日，累計買超金額為 639.37 億元，投信連續買超三日累計買超金額為 48.18 億元、自營商則由賣轉買
美股大漲的背景，在川普第二任期的首日交易中，市場情緒受到激勵，川普對推動關稅措施展現節制，並宣布大規模的行政命令，市場對此反應積極，道瓊指數漲 1.24%，納斯達克與標普指數也分別上漲超過 0.6%，此外，川普還宣布美國退出《巴黎氣候協定》與世界衛生組織，並公布將由私營部門投資建設人工智慧基礎設施的計畫，進一步提振市場情緒，(NVDA-US)輝達、(TSM-US)台積電 ADR 和 (AAPL-US) 蘋果的股價也分別出現顯著波動，台股開盤與震盪走勢，台股龍年封關行情受到美股強勢反彈的帶動，今天出現大幅上漲，延續了美股強漲後的多頭勢頭，台股開盤後表現強勁，加權指數今日開高震盪，終場上漲 225.40 點，收在 23525.41 點，成交量放大至 3462.98 億，台股日線出現三連紅的走勢，外資連五買，投信連三買，技術面籌碼面目前有利多方延續，
在美股大漲的帶動下，台股封關日完勝收紅封關，回顧台股近十年，開紅盤日表現與年前，最後交易日相比，十次中有八次上漲，平均漲幅 2.02%，上漲機率達八成，當然就是布局的好機會!
權值股方面，今日三大權值股漲跌互見，(2330-TW) 台積電，上漲 1.34%，收在 1135 元，台積電日前宣布將在短期內興建八座 CoWoS 封裝廠，其中六座將落腳於南科，這一消息引發市場關注，昨（21）日凌晨，嘉義大埔地區發生了芮氏規模 6.4 的強震，震中位於嘉義市，最大震度達 6 級，由於台積電在南科投資了大量資金，外界對於南科廠的地震影響十分關注，然而，南科管理局表示，儘管強震發生，但台積電位於南科的 CoWoS 建廠工程並未受到任何影響，這些設施運作正常；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.84%，收在 180 元，鴻海集團於昨日（21 日）在土城總部舉行內部展望大會，集團高層全程參與，董事長劉揚偉也親自出席。據知情人士透露，本次大會的主要內容聚焦於討論 2025 年全球經濟展望及區域製造布局，特別強調集團未來在人工智慧（AI）、AI 伺服器與電動車等新興事業領域的發展；(2454-TW) 聯發科，平盤震盪，收在 1465 元，近來聯發科可謂喜事連連，不僅成功打入蘋果的「Apple Watch」供應鏈，分食原本由英特爾提供的訂單，還與全球領先的 AI 晶片公司輝達達成合作，設計了名為 GB10 Grace Blackwell 的超級晶片，並將應用於輝達的個人 AI 超級電腦專案 NVIDIA Project DIGITS。
台股今日封關，矽光子族群成為盤面上的焦點，(4979-TW)華星光，亮燈漲停! 再創新高!，我們點名預告的 (3450-TW) 聯鈞，也是爆量上漲，同樣寫下歷史新高價，法人認為， 矽光子挾著 AI 趨勢商機，是值得留意的族群，(4977-TW) 眾達 - KY、(3163-TW) 波若威、(4908-TW) 前鼎、(6442-TW) 光聖、(4903-TW) 聯光通這些股票都有不錯表現!!!!
輝達執行長黃仁勳點名「未來將是 AI 代理時代」，在使用者依賴的程度增加下，拉升 AI 算力需求，光通訊將是 AI 算力順利推進的重要關鍵，(3450-TW) 聯鈞， 去年 11 月獲利倍數年增，EPS 0.63 元，法人估單季挑戰 2 元，激勵股價大漲! 最新一期冠軍股，佳螢在 313 元預告後就噴出大漲! 來到今天的新高 347.5 元!
會員從 76=>347.5，整整大賺了 + 357%(三倍翻) 即將挑戰 4 倍賺!
(3450-TW) 聯鈞，主因兩大客戶的 400G 產品出貨貢獻下，去年 12 月營收 8.25 億元，年增 81.5%、月增 4.8%，創歷史次高。累計去年營收 75.68 億元，年增 40.2%，聯鈞目前出貨以 400G AOC（主動式光纖模組）為主，預期 AOC 產品今年第 2 季每月出貨達 8 萬條以上，較去年同期明顯增加，下半年 800G 可望開始出貨，全年業績持續成長，法人有所著墨，爆發力可期。
佳螢一在點名預告的 BBU+AR 雙題材冠軍股，(6558-TW) 興能高，在雙題材加持下，股價持繼續表現強勁，今日再創波段新高!，券資比早已衝破六成以上，佳螢也早就預告將運軋空機會，果然噴出大漲! 亮燈停! 再創波段新高!
(6558-TW) 興能高，再創新高，盤中更大漲 9.98%，來到 62.1 元，興能高作為專注於穿載式產品鋰電池生產的公司，不僅是 BBU+AR 雙題材，並且也是營收雙增股，【由虧轉盈】，在燃料電池及可再生能源領域的持續投資，加強了其在市場中的競爭力，隨著全球對電動車及可再生能源需求的增長，興能高未來的發展潛力仍然值得關注，市場普遍對其未來表現保持樂觀預期，認為其將繼續受益於綠色能源及先進科技的發展。
(2498-TW) 宏達電，再創波段新高! 來到 61.4 元，隨著輝達在 AR 領域的技術突破，尤其是無背光增強現實數位全息技術的專利公佈，宏達電作為 AR 裝置和虛擬現實領域的領先者，市場對其未來的成長潛力持樂觀態度，黃仁勳的到訪，無疑進一步加強了投資者對 AR 及相關科技的熱情，也提升了宏達電股價的表現，，宏達電股價的漲勢反映了市場對 AR 技術未來應用及發展的高度期待，這也為宏達電在未來的業務發展提供了強勁的動能。
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