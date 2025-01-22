【量大強漲股整理】台股完勝封關，2025年金蛇年選股關鍵報你知?

鉅亨研報 2025-01-22 16:52

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 148.77 億元，投信買超 11.32 億元，自營商買超 39.91 億元，三大法人合計買超 200 億元 ，其中外資連續買超五日，累計買超金額為 639.37 億元，投信連續買超三日累計買超金額為 48.18 億元、自營商則由賣轉買

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在美股大漲的帶動下，台股封關日完勝收紅封關，回顧台股近十年，開紅盤日表現與年前，最後交易日相比，十次中有八次上漲，平均漲幅 2.02%，上漲機率達八成，當然就是布局的好機會!

權值股方面，今日三大權值股漲跌互見，(2330-TW) 台積電，上漲 1.34%，收在 1135 元，台積電日前宣布將在短期內興建八座 CoWoS 封裝廠，其中六座將落腳於南科，這一消息引發市場關注，昨（21）日凌晨，嘉義大埔地區發生了芮氏規模 6.4 的強震，震中位於嘉義市，最大震度達 6 級，由於台積電在南科投資了大量資金，外界對於南科廠的地震影響十分關注，然而，南科管理局表示，儘管強震發生，但台積電位於南科的 CoWoS 建廠工程並未受到任何影響，這些設施運作正常；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.84%，收在 180 元，鴻海集團於昨日（21 日）在土城總部舉行內部展望大會，集團高層全程參與，董事長劉揚偉也親自出席。據知情人士透露，本次大會的主要內容聚焦於討論 2025 年全球經濟展望及區域製造布局，特別強調集團未來在人工智慧（AI）、AI 伺服器與電動車等新興事業領域的發展；(2454-TW) 聯發科，平盤震盪，收在 1465 元，近來聯發科可謂喜事連連，不僅成功打入蘋果的「Apple Watch」供應鏈，分食原本由英特爾提供的訂單，還與全球領先的 AI 晶片公司輝達達成合作，設計了名為 GB10 Grace Blackwell 的超級晶片，並將應用於輝達的個人 AI 超級電腦專案 NVIDIA Project DIGITS。

輝達執行長黃仁勳點名「未來將是 AI 代理時代」，在使用者依賴的程度增加下，拉升 AI 算力需求，光通訊將是 AI 算力順利推進的重要關鍵，(3450-TW) 聯鈞， 去年 11 月獲利倍數年增，EPS 0.63 元，法人估單季挑戰 2 元，激勵股價大漲! 最新一期冠軍股，佳螢在 313 元預告後就噴出大漲! 來到今天的新高 347.5 元!



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(3450-TW) 聯鈞，主因兩大客戶的 400G 產品出貨貢獻下，去年 12 月營收 8.25 億元，年增 81.5%、月增 4.8%，創歷史次高。累計去年營收 75.68 億元，年增 40.2%，聯鈞目前出貨以 400G AOC（主動式光纖模組）為主，預期 AOC 產品今年第 2 季每月出貨達 8 萬條以上，較去年同期明顯增加，下半年 800G 可望開始出貨，全年業績持續成長，法人有所著墨，爆發力可期。

(2498-TW) 宏達電，再創波段新高! 來到 61.4 元，隨著輝達在 AR 領域的技術突破，尤其是無背光增強現實數位全息技術的專利公佈，宏達電作為 AR 裝置和虛擬現實領域的領先者，市場對其未來的成長潛力持樂觀態度，黃仁勳的到訪，無疑進一步加強了投資者對 AR 及相關科技的熱情，也提升了宏達電股價的表現，，宏達電股價的漲勢反映了市場對 AR 技術未來應用及發展的高度期待，這也為宏達電在未來的業務發展提供了強勁的動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師