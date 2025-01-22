日勝生擬發行8萬張現增股籌資 將以每股10.3元發行

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 18:50

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日勝生 (2547-TW) 營運重點聚焦於水資源再生、樂齡住宅發展、智慧綠建築、與營運事業網推進力，公司對於擬發行 8 萬張現增股的籌資案，今 (22) 日完成訂價，將以每股 10.3 元由原股東依持股比例認購，籌資 8.24 億元。

日勝生 旗下銀光計畫中的三芝日初不老莊園，一期 520 戶和二期 132 戶出售型樂齡住宅，除保留整棟營運中心外都已銷售完畢，分別預計於 2025 年第一季和第四季取得使用執照。

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日勝生 2024 年前三季財報，營收 49.49 億元，毛利率 40%，稅後虧損 2.47 億元，每股虧損 0.26 元。

此外，日勝生子公司以 53.68 億元，去年底處分桃園科技⼯業園區⼟地 2.45 萬坪，由台新人壽接手，日勝生集團的此一工業用土地交易案換算每坪價格爲 21.91 萬元，預估處分利益爲 35 億元，同時，以目前日勝生的 95.51 億元股本計算，每股將貢獻 3.66 元。預估今年入帳。